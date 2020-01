Benin CEO AWARDS 2020: les meilleurs chefs d’entreprise distingués le 11 janvier

Le cabinet d’étude AVIS+ organise le 11 Janvier 2020 à l’hôtel Novotel de Cotonou, le « Benin CEO Awards ». C’est une cérémonie qui vise à mettre à l’honneur et à récompenser les décideurs économiques qui font bouger les lignes en république du Bénin lors d’une soirée haute en couleur et riche en contenu, qui sera clôturé par la remise des trophées et de la plus haute distinction, « Le CEO de l’année ».

Encore quelques jours et le Bénin CEO AWARDS récompensera lors d’une prestigieuse cérémonie, les meilleurs dirigeants d’entreprise du Bénin dans divers secteurs d’activités ayant un impact significatif direct ou indirect sur la qualité de vie des béninois. Les dirigeants se seront distingués parmi leurs pairs, par la réalisation d’opérations majeures, par leur impact notable sur les activités de leur entreprise, par leur leadership et par leur réputation. La première édition se tiendra le 11 janvier prochain et prendra en compte les indicateurs de performance de 2019 avec une quinzaine de dirigeants qui ont fortement contribué au développement du pays, à travers une croissance remarquable, la mise en œuvre de projets inclusifs, des initiatives à fort impact économique social et sociétal. Ces modèles de managers ont été jaugés sur des critères d’évaluation incluant aussi bien le contribuable que les rendements et la visibilité des structures pilotées par ces derniers. Pour le cabinet d’étude AVIS+, ce classement constituent un ensemble d’activités qui vont de la catégorisation, l’identification des lauréats, des activités post-évènements en passant par l’activité phare qui est la soirée de Gala au cours de laquelle les gagnants de chaque catégorie seront connus et récompensés. «Nous souhaitons réellement positionner cet événement, comme les lauréats de l’excellence managériale au Bénin. Nous invitons tous les dirigeants, leaders économique et média à se joindre à nous pour récompenser ces modèles managériales » a expliqué Ulrich Adjovi, président du comité d’organisation de cette prestigieuse cérémonie.

Précisons, que Benin CEO AWARDS est à la fois un événement et un classement annuel réalisé en toute indépendance par le cabinet d’étude AVIS+ et dont la mission est de révéler les talents et les virtuoses sur lesquelles le Bénin peut s’appuyer sur le futur ainsi que de valoriser l’audace et le succès.