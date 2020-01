Bénin: ce que l’humoriste Judicaël Avaligbé pense du buzz de Dj Couclik

A l’orée de l’année 2020, un jeune vulcanisateur, amateur de show, identifié comme Ambroise Agognon, alias «Couclik DJ sommet des sommets» est devenu célèbre sur les réseaux sociaux à cause de ses animations atypiques avec des instruments précaires. Bien qu’il profite du buzz, l’humoriste béninois Judicaèl Avaligbé alias le Kromozome s’inquiète tout de même pour l’avenir du jeune homme.

Il s’appelle Ambroise Agognon, DJ Couclik Sommet des sommets. Vulcanisateur de profession, ce jeune de 24 ans a une passion pour l’animation de shows. « je suis sous l’emprise de la musique depuis 3 ans environ et je suis un vrai passionné de l’animation », a-t-il indiqué. Même son rêve est de devenir l’un des plus grands Disc Joker du Benin, sa flamme pourrait s’éteindre d’ici là, si rien n’est fait. « Il me plaît souvent d’imiter les DJ célèbres. Et dans mon atelier, quand viennent mes amis, je fais comme les DJ et je fais leurs éloges dans mes mixages. », a confié à Kondo Tv DJ Couclik dont l’atelier est équipé d’une vieille radio de marque Sony et d’un ampli d’un autre âge.

« Devenir star, c’est un processus »

« Le nouveau buzz de mon pays : Dj Couclik, accordé, validé, yezzaï. Et tous les vautours profitent déjà de son buzz. Ils vont le hisser comme un drapeau et l’abandonner après », a réagit Judicaël Avaligbé sur sa page Facebook. Aussi, prend-il l’exemple d’un artiste béninois révélé par les réseaux sociaux: « Mon ami Atinkpon vit dans ce souvenir aujourd’hui ». Pour Judicaël Avaligbé, être artiste et/ou devenir star, c’est un processus, pas du jour au lendemain. « C’est pas sans conséquence sur la santé mentale du concerné », va-t-il préciser.

Il n’est plus à démontrer que «Couclik accordé ! Yesaiii», «Couclik Validé ! Yesaiii», est la marque magique déposée par ce jeune béninois passionné d’animation.