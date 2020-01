Bénin: ce que le rappeur Amir El Presidente pense de sa femme (photo)

L’artiste rappeur béninois et fondateur du label CCC a publié ce mercredi 08 janvier 2020, un cliché de sa femme.

Depuis, sa renaissance, Amir El Presidente est très actif sur les réseaux sociaux. Désormais un moyen de communication entre ses fans, et lui, l’interprète du titre « Il Ne S’agit Que De Ça », un freestyle disponible sur son album « Dernier mandat » , il s’en est servi pour dévoiler sur sa page Facebook, une photo de sa femme. «Ma femme est JOLIE et moi je suis BRAD PITT» a t-il écrit en légende de la photo sur laquelle on peut voir une femme brune, visiblement de teint plus ou moins métissé.

Pour rappel, lors du lancement de son dernier album en décembre 2019, le rappeur Amir El Presidente a annoncé la fin de sa carrière musicale. Présenté le 21 décembre 2019 au Homeboy, cet album de 16 titres, purement Rap a connu la collaboration de Sessimè, les inséparables du Ccc, Nasty Nesta, Bsyd, Blaaz, le phénomène Togbe Yéton, First King , Kemtaan et bien d’autres artistes.