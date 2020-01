Bénin: ce que Dah Adagboto pense du clip « Yinkôtché » de Nikanor

Comme annoncé, le chanteur Nikanor a dévoilé mercredi 15 janvier 2020 le clip de son single « Yinkôtché ». A peine la vidéo dévoilée, les acteurs du showbiz béninois ont analysé le fond et la forme de la production. C’est le cas de Dah Adagboto qui n’a pas fait dans la dentelle pour dire ce qu’il pense de ce clip dont l’audio a été adopté par les fans depuis novembre 2019.

C’est sur sa page Facebook que Dah Adagboto a réagi au clip « Yinkôtché » de Nikanor. Comme claude Balogoun, il a reconnu le mérite du chanteur qui est sorti de l’ordinaire en valorisant le Bénin et la destination culturelle Béninoise. « Quand on sait que ce sont les vidéos des artistes qui donnent la lumière sur certains pays et leur art de vivre, on comprend aisément l’exercice auquel Hervé Nikanor avec son réalisateur Cass Lee se sont donnés. S’il y a une vidéo urbaine qui vend le nord Bénin, au travers des Tata Somba ( patrimoine de l’UNESCO ), les moyens de déplacement des habitants de cette partie du pays… Les magnifiques chutes d’eau, les accoutrements hors du commun des nordiques, c’est bel et bien Yinkotché de Nikanor », a-t-il publié. Pour lui, le rôle de l’artiste de cette ère sera bel et bien de mettre son oeuvre au service de cette vision du Président Patrice Talon en valorisant le Bénin et sa destination culturelle.

C’est pourquoi, Dah Adagboto pense que Nikanor devrait être accompagné pour cet effort artistique fourni, qui participe aussi à la révélation du Bénin et à son érection en tant que terre de destination. « La mission de tous les Béninois désormais est de faire voir cette video à tous ceux qui hésitent de venir ici, de leur faire aimer à travers cette vidéo nos talking drums magnifiquement distillés dans cette sonorité d’espoir qui nous invite à l’abnégation et à la revendication de qui nous sommes auprès de nos créateurs », va-t-il conclure.