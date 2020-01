Bénin-CCIB: voici la date de l’installation des nouveaux élus consulaires

Send an email

Les élections consulaires se sont déroulées dans la journée du 18 décembre 2019 à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB). A l’issue de cette élection où l’usage du vote électronique a connu un succès, les résultats définitifs ont été rendus publics. Ainsi, l’installation des membres élus est prévue pour bientôt.

Les nouveaux élus consulaires vont rentrer dans leurs nouvelles fonctions avant la fin du mois de janvier 2020. C’est la décision prise en conseil des ministres du mercredi 15 janvier 2020. En effet, satisfait de l’exécution dans les délais prévus des tâches assignées à l’administration provisoire de l’institution consulaire, le gouvernement a approuvé les résultats définitifs des élections consulaires au titre de la mandature 2020-2025. Il a également instruit les membres du comité national de supervision de l’administration provisoire de veiller à l’installation du nouveaux bureau avant la fin du mois.

Pour rappel, la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB) a été placée sous administration provisoire depuis le 24 janvier 2019 pour une durée d’un an, en raison des problèmes de gouvernance et de difficultés d’organisation des élections qui la minaient.