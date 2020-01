Bénin: Candide Hinvy distingué pour son combat auprès des personnes handicapées (photos)

Dans le cadre de son engagement pour l’épanouissement des personnes handicapées, le journaliste béninois Marcel Candide Hinvy a été distingué par la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Madame Véronique Tognifodé.

En décembre 2019, alors que la communauté Internationale célébrait la Journée Internationale des Personnes Handicapées, Véronique Tognifodé a reconnu le mérite de Marcel Candide Hinvy, animateur et journaliste béninois, spécialiste des questions du Handicap et Droits Humains. En effet, ce trophée est le fruit de ses efforts pour la Promotion et la Défense des droits des personnes handicapées à travers l’exercice de ses fonctions de Journaliste Animateur de l’émission « MON HANDICAP ET MOI ».

Rédacteur sur le site PROADIPH, (Portail Régional Ouest Africain pour l’inclusion et les Droits des Personnes Handicapées), Marcel a dans un message sur sa page Facebook dédié son trophée à toutes les Personnes Handicapées du Bénin et d’ailleurs et à tous ceux qui le soutiennent d’une manière ou d’une autre pour la cause de ses pairs Handicapés. « Je suis redevable et reconnaissant. Ensemble, la lutte sera plus forte et les résultats seront reluisants. Merci pour cette marque de reconnaissance et d’encouragement du Ministre » a t-il écrit.