Bénin-CAME: Louis Koukpemedji nommé administrateur provisoire

Les membres du gouvernement ont tenu leur séance hebdomadaire du conseil des ministres, ce mercredi 22 janvier 2020. Lors de cette rencontre, un administrateur provisoire a été nommé à la tête de la Centrale d’achat des médicaments essentiels et consommables médicaux (CAME).

Le docteur Louis Koukpémédji est nommé administrateur provisoire de la Centrale d’achat des médicaments essentiels et consommables médicaux (CAME). Ainsi en a décidé le conseil des ministres de ce 22 janvier. Pharmacien d’officine et spécialiste en réglementation pharmaceutique, le tout nouveau administrateur aura pour mission de conduire les destinées de cette centrale dont le gouvernement a décidé de renouveler son agrément et de permettre aux industries locales certifiées par les institutions internationales de pharmacie, de l’approvisionner.

Docteur en Pharmacie à la Faculté des sciences de la santé (FSS), il y a plus d’une douzaine d’années, Louis Koukpémèdji a ouvert, quelques années plus tard sa propre pharmacie dans l’Ouémé Plateau. Très engagé dans la défense des intérêts collectifs, il est devenu Secrétaire général de l’Intersyndicale des pharmaciens du Bénin après Dr Ismaïln Onifadé, pendant quelques années. Sa promotion en tant que Administrateur provisoire de la CAME est donc un défi que ce dernier est appelé relever. Car, maîtrisant très bien les réels problèmes qui minet le secteurs.