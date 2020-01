Bénin-Burkina Faso: des djihadistes présents dans le parc frontalier W

Des groupes djihadistes seraient, depuis un moment, présents à la frontière Bénin-Burkina Faso, notamment dans le Parc W que partagent les deux pays, informe La lettre du continent, dans sa parution n°816 de ce mercredi 22 janvier 2020.

Selon La lettre du continent, les djihadistes campent sur la frontière Bénin-Burkina. Dans sa parution n°816 de ce mercredi 22 janvier 2020, le bimensuel renseigne que dans une note dont il a pris connaissance « le renseignement béninois indique en effet que l’aire burkinabè du parc serait depuis plusieurs semaines sous le contrôle de djihadistes, qui en auraient fait une base arrière « .

Le Parc régional W est l’une des premières Réserves Transfrontalière de Biosphère de l’Afrique de l’Ouest. Il s’étend sur 3 (trois) pays : le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Au Bénin, le Parc National W est situé à la pointe Nord du pays. Arrosé par les affluents du fleuve Niger, qui est le deuxième plus grand fleuve d’Afrique après le Nil, le Parc W bénéficie d’un climat soudanien et offre une grande diversité de végétation, comme les forêts galeries et les savanes de toutes sortes.

Une faune riche, diversifiée et abondante y est présente, avec des espèces rares telles le guépard, le lycaon, le léopard, le damalisque. Les 4 (quatre) principales communes du Nord-Bénin à savoir : Banikoara, Kandi, Karimama et Malanville qui constituent aujourd’hui les communes périphériques du parc W/Bénin. Elles ont dû concéder une partie de leurs domaines fonciers pour contribuer à la mise en place et à la conservation de la Réserve Transfrontalière de Biosphère W du Bénin (RTBW/Bénin).