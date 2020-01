Bénin: bonne nouvelle pour les militaires et paramilitaires

Les militaires et paramilitaires béninois peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Le gouvernement a enclenché le processus de l’adoption de leurs statuts spéciaux. Les différents décrets ont été pris en conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier 2020.

Les forces armées béninoises, les douaniers, les policiers républicains et les agents des eaux, forêts et chasse auront désormais des conditions spéciales de vie et de travail. Le gouvernement a enfin écouté leurs cris et y a répondu favorablement. En conseil des ministres, l’Exécutif a adopté plusieurs décrets les concernant.

Ainsi, il revient au parlement d’adopter, à son tour, les lois portant statut spécial des personnels militaires des Forces armées béninoises, statut spécial du personnel des Douanes en République du Bénin, statut spécial du personnel du Corps des Eaux-Forêts et Chasse en République du Bénin et statut spécial du personnel de la Police républicaine. A tout ceci, va s’ajouter la loi modifiant et complétant celle 90-016 du 18 juin 1990 portant création des Forces armées béninoises.