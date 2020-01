Bénin: bonne nouvelle pour certains candidats à l’examen du BEPC

Send an email

Une dernière chance pour les candidats à l’examen du BEPC qui n’ont pas pu déposer leur dossier de candidature pour une raison ou pour une autre. Le délai de dépôt vient d’être prolongé jusqu’au 24 Janvier 2020.

Une bonne nouvelle pour les candidats à l’examen du BEPC session de Juin 2020 qui n’ont pas pu déposer leur dossier de candidature . A travers une correspondance en date du jeudi 16 janvier 2020, le directeur des Examens et Concours Dr. Roger Koudoadinou a demandé aux directeurs départementaux des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle d’ouvrir à nouveau le registre de dépôt des dossiers aux candidats retardataires. Ainsi précédemment fixé au 27 Décembre 2019, le dépôt des dossiers à l’examen du BEPC court désormais jusqu’au 24 Janvier 2020.