Bénin – Bloc républicain : François Abiola se retire du bureau communal de Sakété

Élu pour présider le bureau communal du Bloc républicain à l’effet de sélectionner les candidats aux prochaines communales, le Vice-premier ministre de Boni Yayi, François Adébayo Abiola, est contesté par plusieurs militants. Il a dû rendre sa démission ce mercredi 29 janvier.

Le professeur François Abiola n’est plus le président du bureau communal de Sakété pour le compte du parti Bloc républicain. Contesté et lynché via les réseaux sociaux depuis quelques jours, l’ancien proche collaborateur de Boni Yayi a dû démissionner pour permettre le bon déroulement du processus devant aboutir à la sélection impartiale des candidats du parti au niveau communal.

En conséquence, l’élection d’un nouveau bureau est prévue pour ce jeudi 30 janvier. Le bureau aura pour charge de sélectionner les dossiers devant atterrir au siège national du parti dans le cadre de l’organisation des prochaines élections communales. François Abiola avait été accusé d’avoir voulu être partial dans le choix des candidats. Vivement que le prochain bureau fasse l’unanimité.