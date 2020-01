Bénin: Blaaz annonce un concert tout feu tout flamme

Send an email

Très attendu, le concert de l’auteur-compositeur, chanteur, rappeur et homme d’affaires béninois, Blaaz, verra le jour en cette nouvelle année 2020. Il l’a fait savoir à travers une publication relayée par # MyAddictive .

L’auteur de « Papa Millions » annonce de très belles surprises en 2020. Blaaz sera bientôt sur scène pour faire plaisir à ses fans. Même si le rappeur n’a pas encore dévoilé la date de son prochain concert, il a tout de même rassuré les uns et les autres qu’il sera sur scène cette année.

« BLAAZ: KOKPEMEDJI a 5000 » like ». J’organise mon CONCERT cette année. Mais il va falloir qu’ils me prouvent qu’ils sont vraiment prêts pour moi », peut-on lire sur la page de My Addictive.

Blaaz, de son vrai nom Nabil Franck Lawal ASSANI, est un auteur-compositeur, chanteur, rappeur et homme d’affaires béninois, né le 27 janvier 1988 à Kano au Nigéria. En 2013, il est nominé dans la catégorie « Meilleur artiste » ou « Groupe de l’année » par le magazine U.M.A.