Bénin: bientôt un site pour l’école de formation des professionels judiciaires à Abomey-Calavi

Les pensionnaires de l’école de formation des professionnels judiciaires auront dans les tout prochains jours de meilleures conditions de cours. C’est l’une des décisions prises en conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier 2020.

L’école de formation des professionnels judiciaires aura désormais son site dans la commune d’Abomey-Calavi. En effet, depuis sa création en 2018, les activités de cette école (dont le siège se trouve à Porto-Novo) se déroulaient dans les locaux du centre de documentation et d’information juridique à Porto-Novo en attendant de disposer d’un site adéquat. Les recherches en vue de trouver un site ont été infructueuses. Orientées vers la commune d’Abomey-Calavi, les recherches ont abouti à l’identification d’un site comportant des bâtiments à matériaux définitifs et disposant d’un titre foncier.

Dans le but d’offrir des conditions adéquates de formation aux pensionnaires de l’Ecole et tenant compte des caractéristiques ainsi que de l’avis de l’expert immobilier qui a évalué le coût foncier, le gouvernement a marqué son accord pour l’acquisition et la réhabilitation du site d’Abomey-Calavi.