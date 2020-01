Bénin: bientôt, de l’eau potable à Toffo

Une délégation de l’agence nationale d’approvisionnement en eau potable en milieu rural a procédé à la validation et à la sécurisation des sites d’implantation des bornes fontaines et des forages et châteaux d’eau de l’adduction d’eau villageoise de Damè qui couvrent les villages de Agbotagon, Dolouvi et Damè-ce ntre dans la Commune de Toffo. C’était le mercredi 22 janvier 2020.

Bientôt le démarrage des travaux d’approvisionnement en eau potable dans la commune de Toffo. Plusieurs villages seront pourvus en liquide vital sous peu. La descente de l’agence nationale d’approvisionnement en eau potable en milieu rural est un signe avant coureur de la réalisation de ce rêve longtemps nourri par les populations de ces localités. La réalisation de ces ouvrages s’inscrit dans le cadre du Projet d’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau potable, dans 24 villages du Bénin, initié par le gouvernement.

Pour l’élaboration de son dossier d’exécution, l’entreprise en charge des travaux a sollicité la réception du réseau de canalisation et la confirmation des sites des forages à raccorder et des châteaux d’eau à construire. A cet effet, l’Anaepmr a été saisie pour la validation et la réception des sites d’implantation des ouvrages de l’adduction d’eau villageoise de Damè à Toffo. Le maître d’œuvre, Hydro-R-D/Inros Lackner/Hydro Génie, l’entreprise Genertel/Geci en charge des travaux, les autorités locales et les services déconcentrés de l’Eau du département de l’Atlantique travaillent désormais en synergie.

Un projet à plusieurs lots

Le projet reparti en 4 lots est entièrement financé par le Budget national. Le lot 1 concerne la réalisation de 6 adductions d’eau villageoise (Aev) dans l’Alibori et l’Atlantique. Ce lot est confié au groupement d’entreprises Genertel/Geci. La ressource en eau des Aev étant entièrement mobilisée, le groupement d’entreprises a reçu l’ordre de service de démarrer les travaux de génie civil pour l’Atlantique, donc Toffo. C’est donc un ouf de soulagement pour les populations concernées.