Bénin – BEPC 2020: le nombre de candidats en chute vertigineuse dans l’Atacora

Depuis le 24 Janvier 2020, les différents registres ouverts pour recueillir les candidatures à l’examen du BEPC session de Juin 2020 sont définitivement fermés. Dans le département de l’Atacora, le nombre de candidats est en baisse comparativement aux années précédentes. La régression, selon le chef du service des examens et concours de la direction départementale de l’enseignement secondaire de l’Atacora, Barthélémy N’dah Moutouama, serait de plus de 40%.

Les préparatifs pour les examens de BEPC vont bon train. Après la phase du dépôt des dossiers de candidature, l’heure est au dépouillement. Mais la première observation faite par le chef du service des examens et concours de la direction départementale de l’enseignement secondaire de l’Atacora, Barthélémy N’dah Moutouama, l’effectif des candidats est en baisse dans le département. En effet, dans un entretien qu’il a accordé à l’Agence Bénin Presse, il a fait remarquer que l’année 2019-2020 a enregistré jusqu’à 40% de baisse en terme de nombre de candidats à l’examen du BEPC. L’effectif qui était de 9.794 en 2019 est passé à 5.852 en 2020. Loin d’un désamour pour les études, Barthélémy N’dah Moutouama justifie cette baisse par le fort taux de réussite enregistré l’année dernière à cet examen. Le département de l’Atacora avait en effet obtenu un taux de (64,38%).