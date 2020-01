Bénin: aujourd’hui, l’UP est le plus grand parti, selon Christhelle Houndonougbo

Christhelle Houndonougbo, Directrice de l’Administration de l’Union Progressiste était l’invitée de l’émission « Diagonale » de Bi News ce samedi 18 janvier 2020. Elle a fait le point des activités en cours au sein du parti, notamment l’enregistrement des adhérents. Dans son intervention, elle a précisé qu’avec les baromètres actuels, l’Union Progressiste (UP) est le plus grand parti politique au Bénin.

Aujourd’hui, quel est le plus grand parti politique au Bénin? Christhelle Houndonougbo n’a pas hésité à répondre à cette question. Pour elle c’est l’Union Progressiste (UP) qui règne actuellement sur le toit de l’échiquier politique béninois. A l’en croire, il s’agit d’une évidence que tout observateur de la scène politique peut constater en se basant sur certains baromètres.

Parlant des baromètres qui justifient sa réponse, Christhelle Houndonougbo évoque les dernières élections législatives à l’issue desquelles l’Union Progressiste a obtenu le plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale, ce qui lui a d’ailleurs permis de prendre le perchoir. « C’est les élections qui permettre à une formation politique de dire : « je suis la formation la plus grande du pays ». Pour le Bénin d’aujourd’hui, la plus grande formation c’est l’UP », a-t-elle déclaré.

L’UP travaille pour maintenir sa position

Les membres de l’Union Progressiste ne dorment pas sur leurs lauriers. Selon Christhelle Houndonougbo, le parti est conscient de la complexité de la bataille électorale qui s’annonce pour les communales et municipales prochaines. C’est pourquoi, au-delà de ses 47 députés, l’UP comptent lever le plus grand nombre de sièges au soir des élections communales et municipales pour maintenir sa place de leader. Avec ses plus de 400 mille adhérents, l’UP s’active pour affronter les prochaines élections qui connaîtront probablement la participation d’autres forces politiques.