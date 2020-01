Bénin – Assemblée nationale: les conseils de Louis Vlavonou au personnel

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, à la cérémonie des couleurs ce lundi 6 janvier 2020, a prodigué des conseils aux personnels civil et militaire pour mieux passer l’année.

Après la cérémonie protocolaire de la montée des couleurs, le premier responsable de l’Assemblée nationale a présenté ses vœux les meilleurs à tout le personnel de l’institution avant de se prononcer sur les conduites à tenir pour une année réussi. Louis Vlavonou, s’est attardé sur l’esprit de corps. Il a expliqué au personnel qu’il est essentiel pour la croissance et la crédibilité de toute entreprise . C’est pourquoi, il exhorte le personnel à le développer et à le cultiver tout au long de l’année.

» l’esprit de corps est un esprit de solidarité qui anime les membres d’un même groupe professionnel. Au sens large, l’expression esprit de corps désigne l’esprit de solidarité envisagé non plus seulement dans le groupe professionnel, mais dans tous les cercles sociaux dans lesquels l’individu se sent plus ou moins subordonné aux intérêts de la collectivité », a-t-il expliqué. Pour éviter toute amalgame, il précise que » l’esprit de corps ne doit pas être confondu ni avec la simple loyauté qui est un penchant individuel avec parfois des effets plus larges ni avec la discipline qui est juste l’observance des ordres et des règles ». Il faut préciser que le premier questeur était aux côtés du président de l’Assemblée nationale pour la circonstance.