Bénin: arrivée à Cotonou du Grand Maître de l’Ordre de Malte dans la nuit du mercredi

Dans le cadre de sa visite officielle au Bénin sur invitation du président Patrice Talon, Son Altesse Eminentissime Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto, Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte est arrivé à Cotonou dans la nuit du mercredi 22 janvier 2020.

Invité par le président de la République du Bénin, Son Altesse Eminentissime Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto, Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte a déjà foulé le sol béninois. Il est arrivé dans la nuit du mercredi 22 janvier 2020. A l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, il a été accueilli par Hervé Djokpé, Ambassadeur, Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.

Ce jeudi 23 janvier, Son Altesse Eminentissime Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto sera reçu en audience par le président Patrice Talon. De source diplomatique, les deux personnalités échangeront sur l’état de la coopération entre la République du Bénin et l’Ordre de Malte. Pour le renforcement des relations, ils aborderont aussi de nouveaux axes de partenariats axés sur les domaines sociaux et humanitaires. Il s’agit notamment de la protection de la santé maternelle et infantile et la collaboration en vue de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Une visite prévue à l’hôpital de l’ordre de Malte de Djougou

Après les échanges entre les deux personnalités, l’hôte du président Patrice Talon se rendra à Djougou, au nord du Bénin pour visiter l’hôpital de l’Ordre de Malte. Il sera question pour lui d’évaluer la qualité des services offerts par l’établissement hospitalier. L’impact des actions de cet hôpital sur les populations sera également évalué.

Pour rappel, le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’était rendu à l’Ordre de Malte le 18 mai 2018. Les échanges avaient également tourné autour de la coopération entre le Bénin et l’Ordre de Malte.