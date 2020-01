Bénin: après son infidélité avec le PRD, un élu communal abandonne l’UDBN pour le BR

Send an email

Les prochaines élections municipales, communales et locales font bouger les lignes au niveau de l’échiquier politique national. Le mouvement qui s’observe aujourd’hui fait penser à une reconfiguration de la classe politique. en effet, après avoir quitté le PRD pour l’UDBN, un élu communal divorce de Claudine Prudencio pour le BR.

Le parti Bloc Républicain se révèle aujourd’hui comme la terre de migration de plusieurs acteurs politiques en manque de repère. Accusés de naître avec des malformations congénitales, les deux Blocs jumeaux, soutenant l’action du Chef de l’Etat, semblent avoir pris pour défi de vider de leurs coquilles toutes les formations politiques qui n’ont pas adhéré à la vision du Chef de l’Etat de n’avoir pour notre pays que deux grands partis politiques forts. C’est du moins l’explication que l’on pourrait donner à priori à la ruée des autres partis qui est actuellement en cours vers les deux blocs, surtout le Bloc Républicain. A Abomey-Calavi, les élus communaux ont fait l’option du cheval cabré. En effet, après l’ancien maire d’Abomey-Calavi, Patrice HOUNSOU-GUEDE, et Félix DANSOU DOSSA, le conseiller communal, Sébastien DOHOU, vient aussi de prendre ses responsabilités en coupant l’amarre qui le lie à l’UDBN, un mariage qu’il a célébré, il y a seulement quelques mois, après avoir brouillé avec le PRD, son premier amour. Ce ralliement avec le BR vient davantage compliquer la tâche à l’actuel maire d’Abomey-calavi, Georges Bada de l’UP, dont le champ d’action s’amenuise de plus en plus avec l’assaut du BR sur son territoire.