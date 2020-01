Bénin: après leur clash sur la toile, Cyano Gêne s’en prend sévèrement à Amir El présidente (audio)

Dans un freestyle dévoilé ce dimanche 19 janvier 2020 sur sa chaîne youtube, l’artiste Cyano Gêne a taclé le rappeur béninois Amir El présidente.

Depuis bientôt 15 jours, Amir El présidente et Cyano Gênene s’entendent plus sur la toile. Alors que les fans dénonçaient la jalousie et une manque de tolérance des uns et des autres , Cyano Gêne s’en est pris sévèrement ce dimanche à Amir. « Pour te donner une put**n de leçon, Tu t’es frotté à la mauvaise personne. Négro faut comprendre ça. (…) désolé t’es pas des miens ni hier ni aujourd’hui et surement pas demain. A part te branler tout le temps, que sais-tu faire de tes deux mains? » peut-on, entendre dans l’audio.

Selon Cyano Gêne, si Amir était seul dans la course, il finirait quand même deuxième avec « tout cet argent gaspillé dans sa carrière stérile ». « Où ça te mène tes rimes à deux balles? En vrai qu’as tu accompli? » a t-il demandé avant de répondre: « rien chez toi ne me donne envie. Ni même le fait que tu sois gosse de riche, ce sont tes parents qui ont tout le mérite, tu connais pas la rue petit s*le métisse. Chez nous les hustlers, tout se mérite car dans cette vie rien n’est acquis. Réfléchis bien avant de m’attaquer. J’ai que des frères, j’ai pas d’amis, t’es juste qu’une m*rde dans de beaux habits » dit- il avant d’évoquer la vraie raison de leur brouille: une grosse suceur klebé à vie, un petit looser qui truque les chiffres. Tu parles comme fillette qui s’est pris une gifle. Mouton veut sortir ses griffes.. pour moi tout les jours c’est tabaski. Ferme ta gueule (..) tu t’es crucifié tout seul en plein midi »

La pomme de discorde…

Amir et Cyano Gênen’étaient pas de bons amis mais ils n’étaient pas non plus ennemis puisqu’ils n’ont pratiquement rien en commun et n’ont d’ailleurs jamais collaboré. Mais il y a quelques jours, Amir a publié sur les réseaux sociaux, les chiffres de la vente de son dernier album intitulé « Dernier mandat » en annonçant qu’il avait atteint la barre des un million. Des chiffres vivement contestés par Cyano Gênequi estime que c’est impossible pour un artiste béninois d’atteindre ce chiffre. Pour lui, le rappeur Amir El présidente a gonflé les chiffres de la vente de son album. « Christopher j’adore la compétition , je vis pour ça, mais je vais passer mon tour pour cette fois. Pour moi, le Meilleur rappeur béninois c’est Kaysee. Pourtant, à l époque je n’ai eu aucun problème à l’indexer dans « CTN c mon Hood » quand Reflex nous envoyait des piques » a répondu Amir. Même si Amir promet sortir un gros dossier sur Cyano Gêne, il ne compte plus se prêter à ce jeu de recherche de buzz.

« Ironiquement, c’est moi qui t’ai mis sur une scène la première fois de ta vie, et aujourd’hui encore c’est moi qui te « ressuscite » . Sois reconnaissant un jour ». Aussi, rappelle t-il à son détracteur: « le sujet initial c’était les ventes, donc voilà les chiffres, captures d écran à l’appui.(PayPal c’est en euros donc 514mFcfa la bas). Il va falloir trouver autre chose à dire maintenant hein…Comme par exemple que la pochette de l album n’est pas belle, ou bien que j’ai fais trop de feats ».