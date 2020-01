Bénin: après les affrontements, la Commune de Savè retrouve son calme

Le Jeudi 9 Janvier 2020, la Commune de Savè a basculé à nouveau dans l’affrontement. A l’origine de ce bras de fer entre forces de l’ordre et populations, l’interpellation d’un jeune proche du « général » Felati, chef des chasseurs de la Commune. Mais depuis ce weekend, le calme est revenu, rassure la première autorité de la ville.

Le calme est revenu dans la Commune de Savè qui a enregistré dans les localités de Kaboa et Savè – centre, un affrontement entre forces de l’ordre et population . Selon la première autorité de la ville, le Maire Timothée Biaou, ces scènes de violences devenues répétitives sur le territoire de Savè sont à déplorer. « Ces agissements n’honorent pas Savè et assombrissent l’image de la commune » confie-t-il à l’Agence Bénin Presse. Pour l’autorité communale, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée au cours de ce bras de fer entre les hommes en armes et des jeunes qui réclament la libération d’un proche du chef des chasseurs interpellé très tôt ce jeudi matin. En riposte, les jeunes ont barricadé la voie inter-état Cotonou-Parakou. Faut-il le rappeler, depuis les élections législatives du dimanche 28 Avril 2019, la Commune de Savè s’est abonnée à la violence. Déjà en Juin de la même année un affrontement violent entre chasseurs et forces de l’ordre a occasionné plusieurs blessés graves aussi bien dans le rang des chasseurs que celui des forces de l’ordre.