Bénin : annoncé dans le Bloc Républicain, Fagbohoun joue-t-il la prolongation?

Après sa supposée adhésion au parti Bloc Républicain en vue des élections législatives du dimanche 28 Avril 2019, le président du Mouvement africain pour le développement et le progrès (Madep), Séfou Fagbohoun, est à nouveau au cœur de la polémique. Pris en photo à côté de l’honorable Koussounda, un député du Bloc Républicain, il est soupçonné de préparer une déclaration d’adhésion à cette formation politique.

Le président du Mouvement africain pour le développement et le progrès (Madep), Séfou Fagbohoun, n’est pas encore prêt pour intégrer le parti Bloc Républicain, comme l’affirme certaines rumeurs qui du moins tardent à se confirmer. Alors que certains pronostiquent sur le fait que l’homme d’affaire va se fendre d’un communiqué pour annoncer son atterrissage au Bloc Républicain, le président du parti MADEP est resté fidèle à la ligne qu’il s’est dressée depuis l’avènement du régime de la rupture. Son apparition publique à côté de l’honorable Koussounda ne saurait justifier à elle seule le désir de l’homme d’affaire d’intégrer ce parti politique dans le « débauchage » de personnalités politiques.

Acteur politique influent du département du plateau, le président Séfou Fagbohoun est sans doute l’objet de toutes les sollicitations. Membre passif de l’opposition jusque-là (puisqu’il n’a jamais fait une déclaration de départ), l’homme d’affaire et acteur politique Séfou Fagbohoun doit être actuellement courtisé aussi bien par le parti du ministre du plan que celui de l’Union Progressiste dont l’honorable Idji Kolawolé, un ex-responsable du parti MADEP est membre fondateur. Le parti des forces cauris pour un Bénin émergent (fcbe) désormais aussi dans la course est aussi bien intéressé de pouvoir composer avec cet acteur politique bien assis dans sa région. Face à tant de sollicitations, l’homme d’affaire qui, depuis quelques années, ne manifeste point un intérêt particulier pour la chose politique, profitera-t-il de la perche qui lui est tendue pour faire son come-back ?

Séfou Fagbohoun, politiquement isolé…

La réforme du système partisan initiée par le président Patrice Talon n’a pas favorisé les partis politiques traditionnels. Si certains ont carrément disparu à la suite d’une crise créée à l’interne, comme c’est le cas avec le parti de la Renaissance du Bénin de l’ancienne doyenne d’âge de l’assemblée nationale, d’autres ont été carrément vidés de leur contenu. C’est le cas du parti de l’homme d’affaire Séfou Fagbohoun. Aussi, depuis l’avènement de ce régime, l’homme peine à retrouver ses marques. A côté d’une opposition indécise et peu percutante, il a voulu se repositionner avant de sombrer dans l’inactivisme politique, convaincu qu’il n’a pas grand chose à espérer de ses compagnons d’infortune de l’opposition bien canalisée par le pouvoir en place. Pour lui éviter une mort programmée, sa fille Karamatou Fagbohoun qui s’éveille à la politique use de tous les subterfuges pour l’entraîner dans la mouvance au pouvoir. Peine perdue. Le vieux oppose une résistance et n’affiche même plus un intérêt pour le jeu politique. En somme, l’appel de pieds dont il est actuellement l’objet n’a donc aucune chance de prospérer.