Bénin: Alain Orounla à propos de l’arrestation de Faléti, général autoproclamé

Le Ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du Gouvernement, était face à la presse, ce vendredi 24 janvier 2020. Au cours de cette sortie médiatique, Alain Sourou Orounla a abordé plusieurs sujets dont l’arrestation de Biaou Ayodélé Prudence Faléti, général autoproclamé, tête de pont des dernières manifestations enregistrées à Savè.

C’est officiel! La police républicaine a mis fin à la fuite de Biaou Ayodélé Prudence Faléti. Autoproclamé général, il est la tête de pont des dernières manifestations violentes enregistrées dans la ville de Savè. En conférence de presse ce jour, le ministre Alain Orounla a confirmé l’arrestation du mis en cause et réaffirmé l’engagement du Gouvernement à garantir la sécurité de tous les citoyens.

Selon le ministre, le sieur Faléti a pris la tête d’un groupe de « délinquants qui sont rentrés dans la ville avec armes et munitions, même si c’est de fabrication artisanale. Ils ont empêché la liberté d’aller et de venir des citoyens béninois. Des fauteurs de troubles à l’ordre public et qui, de surcroît, au moment de leur interpellation, décident d’ouvrir le feu sur les forces de sécurité et de défense », a-t-il déploré. Pour Alain Orounla, le Gouvernement a fait ce qui relève de sa responsabilité face à cette situation.

Le Gouvernement a pris ses responsabilité

Face à l’ampleur que prenait la situation, notamment avec des vidéos de menaces de Faléti qui inondaient la toile, le Gouvernement a très tôt pris des mesures pour couper le mal à la racine. « L’Etat béninois est démocratique, il est républicain. Et le Gouvernement a le devoir d’assurer la sécurité de tous les béninois. C’est ce qui s’est passé dans cette région de notre pays », a-t-il expliqué.

A en croire le ministre, la situation est désormais sous contrôle. Les populations de cette ville peuvent donc désormais vaquer sans crainte à leurs différentes activités. « Je rassure tout le monde que Savè est en paix, et sera davantage en paix », a-t-il conclu.