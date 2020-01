Bénin – Agriculture: les assemblées générales des CAR de l’Atlantique prévues pour mi-janvier

Les membres des coopératives d’aménagement rural (CAR) du département de l’Atlantique sont en assemblées générales. Selon l’information reçue du secrétaire général du département de l’Atlantique, Robert Hounsou par l’Agence Bénin Presse (ABP), cette assemblée générale se tiendra le Jeudi 16 et le vendredi 17 Janvier 2020.

Les membres des coopératives d’aménagement rural (CAR) du département de l’Atlantique sont en assemblées générales les jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2020 prochains au siège de chacune des CAR concernées. L’information publiée par l’Agence Bénin Presse serait reçue du secrétaire général du département de l’Atlantique. Selon la même source, les coopérateurs concernés sont uniquement ceux encore vivants des parts « A » et « B » et les représentants désignés des coopérateurs décédés de la part ‘’A’’. Soit au total 15 coopératives d’aménagement rural. Par ailleurs, ces assemblées générales extraordinaires, porteront sur la présentation et l’adoption des statuts et règlements intérieurs tandis que celles ordinaires porteront sur la lecture, l’étude et l’adoption des rapports moraux et financiers des comités paritaires de gestion, les élections des membres du conseil d’administration et les membres du conseil de surveillance.

Pour rappel, depuis 2004, une véritable crise institutionnelle s’est installée au sein des Coopératives d’aménagement rural (Car), empêchant le renouvellement des instances dirigeantes. Elles ont été transformées en des foyers de tension entraînant des violences, lesquelles ont occasionné la mort de plusieurs coopérateurs. La cause principale de cette crise est le manque de transparence dans la gestion. Cette crise a compromis l’atteinte des objectifs de ces coopératives censées être de véritables unités de production agricole et industrielle. Ainsi, pour mettre fin à cette longue crise et relancer les activités des 36 coopératives, le gouvernement avait mis en place une Commission interministérielle d’appui au processus de reprise de leurs activités. Les travaux de la commission ont permis d’aboutir à un plan de sortie de crise. Ce plan consiste, notamment à constituer des comités paritaires chargés de conduire le processus d’actualisation des registres de coopérateurs et d’encadrement de gestion courante dans les Car, en tenant compte des antagonismes en présence afin de parvenir à la tenue des Assemblées générales électives.