Bénin: A la base d’une fausse alerte, l’OCRC fait son mea-culpa

Dans un communiqué en date du 13 Janvier 2020 diffusé sur ses canaux digitaux, l’office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) a appelé les populations à la vigilance au sujet d’un cas suspect de formation en ligne organisée par une structure dénommée « Web Hosting Leader« . Ledit communiqué a été repris par certains organes de la place dont votre media en ligne « Bénin Web Tv ». Mais à travers un nouveau communiqué en date de ce jour, Mardi 28 Janvier 2020, l’OCRC fait son mea culpa suite aux clarifications apportées par le directeur de ladite structure. Vous trouverez ci-dessous la rectification apportée par l’OCRC sur son communiqué du 13 Janvier.

Communiqué de l’OCRC:

Le 13 janvier 2020, l’OCRC a lancé sur ses pages Facebook et Twitter une alerte au sujet d’un cas suspect de formation en ligne qu’organise une structure dénommée « web hosting leader ». Suite à cette information, le directeur de ladite entreprise a saisi l’office le 20 janvier 2020 pour apporter des clarifications sur l’existence réelle de « Web hosting leader ».

Compte tenu de ce qui précède et vu les renseignements supplémentaires apportés par les organisateurs de ladite formation, l’office a constaté que l’adresse du siège social de l’entreprise individuelle » Web hosting leader » est située en face du centre de santé de Dekoungbe lot 3742-B Fidjrosse – kpota maison AMOUSSOU Théodore.

L’ objectif, c’est d’inviter la population à la vigilance en matière d’offre via les réseaux sociaux.