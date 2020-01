Bénin-Accidents de circulation: au moins 6 cas de décès enregistrés en une semaine

Le Groupement national des sapeurs-pompiers (Gnsp) a fait le point de ses différentes interventions durant la semaine du 20 au 26 janvier 2020. Un bilan qui montre que les accidents de circulation ne baissent pas encore sur les routes publiques au Bénin.

Dans la semaine écoulée, les secouristes ont effectué plus de 250 interventions sur toute l’étendue du territoire national. Sur ces différentes descentes pour secourir les personnes victimes des accidents, on dénombre six cas de décès. Au nombre de ceux-ci, cinq sont enregistrés avant l’arrivée des secours et un après l’évacuation aux urgences. Selon la représentante du Groupement national des sapeurs-pompiers (Gnsp), les cas d’accident les plus marquants de la semaine sont ceux qui sont survenus dans la ville d’Abomey-Calavi.

« Nous sommes intervenues 252 fois. Et lors de ces interventions, nous avons enregistré cinq décès avant l’arrivée des secours et un décès après l’évacuation des victimes. Deux cas majeurs ont marqué nos sorties dans la commune d’Abomey-Calavi. Le mercredi 22 janvier 2020, un véhicule qui, après avoir percuté un motocycliste occasionnant deux victimes, a pris la fuite. La première victime est décédée sous le coup et la seconde, inconsciente, fut évacuée au centre hospitalier départemental (CHD) d’Abomey-Calavi. Le jeudi 23, un minibus après éclatement des deux pneus arrières est allé percuter un poteau faisant 10 victimes dont une, décédée avant l’arrivée des secours. Les neuf autres ont été évacuées aux urgences », a expliqué le lieutenant Lauriane Amoussou, au micro de Frissons radio.

Quelques recommandations aux usagers de la route

Face à ces cas d’accident qui deviennent récurrents dans le pays, les usagers de la route sont appelés à plus de prudence sur les voies publiques. Aussi, il leur est recommandé de veiller au bon état de leurs engins avant de prendre la route et surtout de ne pas oublier la visite technique.