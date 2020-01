Bénin: 5 grandes actions prévues en 2020 dans le secteur numérique

Cinq grandes actions sont prévues dans le secteur du numérique au Bénin au cours de l’année 2020. Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou a saisi l’occasion de la présentation de l’agenda 2020 du numérique à Cotonou pour lever un coin de voile sur ces différents projets.

A la faveur de la présentation de l’agenda 2020 qui a eu leu ce mardi 21 Janvier à Cotonou, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation a exposé aux hommes des médias et aux acteurs de l’écosystème numérique présents à cette présentation les 5 actions majeures qui seront menées au cours de l’année 2020 dans le secteur du numérique en République du Bénin. Dans sa présentation, madame la ministre a fait savoir que le gouvernement du président Patrice Talon n’a pas remis en cause son attachement à faire du Bénin un carrefour numérique de l’Afrique. Dans cette perspective, plusieurs projets seront mis en oeuvre au cours de l’année 2020. Des projets qui selon ses dires contribueront au développement du secteur avec une intensification de la connexion haut débit dans les entreprises et dans les ménages.

Au titre des actions en vue, il y a l’accélération du déploiement de l’internet fixe haut débit et de l’internet très haut débit dans les entreprises et dans les foyers par des fournisseurs d’accès internet déjà présents sur le terrain. Il aura ensuite l’opérationnalisation du fonds d’appui à entrepreneuriat du numérique. Le projet d’installation de 26 salles numériques dans différents établissement d’enseignement public sera également une réalité au cours de l’année, a expliqué le ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou. La digitalisation des procédures au niveau de l’administration par la dématérialisation des formalités d’obtention de certaines pièces administratives et la connectivité haut débit sur 10 sites universitaires.