Bénin: 4 types d’Egoun-goun interdits de sortie pour la fête du Vodoun dans 3 départements

Ce vendredi 10 janvier 2020, le Bénin célèbre la fête du Vodoun. A cette occasion, l’Ordre du Culte Egoun-goun du Littoral (Ocel) et d’autres associations intervenant dans ce culte ont pris des décisions pour éviter des situations incontrôlables. Ces décisions concernent notamment les départements du Littoral, de l’Atlantique et de l’Ouémé.

Selon le communiqué de l’Ocel publié le 23 décembre 2019, trois décisions majeures ont été prises pour la gestion de la période de la fête du Vodoun en ce qui concerne les manifestations du culte Egoun-goun. Ainsi, dans le cadre des manifestations de la fête du Vodoun du 10 janvier 2020, 4 types de « revenants » (Egoun-goun) sont interdits de sortie dans les départements du Littoral, de l’Atlantique et l’Ouémé. Il s’agit de : Séléké, Djagba, Estambayé, Yèri do Komê et ses dérivés.

L’autre décision prise par les responsables du culte Egoun-goun, c’est l’obligation faite à tous les couvents de disposer d’une autorisation préalable, dûment signer par les autorités culturelles et administratives. Selon le communiqué de l’Ocel, une mesure spéciale a été prise à Cotonou. Il s’agit de l’interdiction formelle de toutes manifestations du culte Egoun-goun dans les 1er, 2è, 3è, 4è arrondissement et à Aglangandan et ses périphériques.