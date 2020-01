Bénin: 37 kg de chanvre indien interceptés par le Service d’intervention rapide du Borgou-Alibori

La douane béninoise mène depuis quelques mois une guerre contre les trafiquants de chanvre-indien. 17 kg de ce produit illicite ont été interceptés ce mercredi 22 Janvier 2020 par le Service d’intervention rapide du Borgou-Alibori sur l’axe Djougou N’dali à hauteur de wereke.

Encore un exploit de la douane béninoise. Les disciples de St Mathieu sont décidés à rendre la vie dure aux trafiquants de chanvre indien. Depuis quelques mois en effet, les contrebandiers ont le feu aux fesses. Pour preuve, le Service d’intervention rapide du Borgou-Alibori, a intercepté hier mercredi 22 janvier 2020, dans un bus nigérien en provenance du Togo, sur l’axe Djougou N’dali à hauteur de wereke, 37kgs de chanvre indien. Cette saisie de drogue fait suite à des renseignements reçus et à la mise en exécution du mot d’ordre du Directeur Général des douanes et droits indirects, le contrôleur général des Douanes Inoussa Bocco Sacca. En effet, pour mener à bien la riposte contre la contrebande, le trafic de drogue et les faux médicaments, le Service d’Intervention Rapide de l’Alibori-Borgou a mis en place un dispositif de veille permanente et de renseignements qui lui permet d’anticiper et de déjouer toutes les ingéniosités mises en place par les trafiquants pour traverser les mailles de la douane. Les trafiquants seront mis à la disposition de la Police pour les éventuelles procédures pénales. Une belle prouesse à l’actif du Service d’intervention rapide du Borgou-Alibori.