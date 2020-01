Bénin: 2019, une année de grande performance pour les Écureuils

L’année 2019 a été l’une des plus belles pour l’équipe nationale de football masculin. Les Écureuils du Bénin ont fait rêver tout le peuple d’abord en se qualifiant pour la Coupe d’Afrique des nations 2019 (CAN), ensuite en faisant un parcours impressionnant lors de cette compétition.

13 matchs joués, 15 buts marqués, 5 matchs gagnés, 5 matchs nuls et 3 matchs perdus. Tel se présente le bilan de l’équipe nationale. Les protégés du technicien français Michel Dussuyer doivent ce bon bilan à leur belle prestation en Egypte lors de la CAN 2019. En effet, après avoir obtenu leur billet pour la compétition continentale, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers ont réussi à tenir en échec des grandes nations de football en phase de groupe de la phase finale de la CAN. Que ce soit face au Cameroun ou au Ghana ou encore à la Guinée-Bissau, les poulains de Dussuyer ont aligné des nuls précieux qui leur permettent de réunir 3 points et de se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que meilleur troisième.

Habitués aux grandes rencontres, les ambassadeurs béninois, ont étonné tout le continent et le monde entier en éliminant le Maroc aux tirs au but (4-1 t.a.b) après un but partout à l’issue du temps réglementaire des huitièmes de finale. Ils obtiennent ainsi, une qualification historique en quart de finale. Mais, à cette étape des quarts, ils ont été malheureusement stoppés par le Sénégal (finaliste de cette compétition), sur un score de 0 – 1. De plus, il s’agit bien évidemment de l’année de la grande performance des Écureuils à une phase finale de la CAN.

Victorieux en début et fin d’année

Il est important de souligner que les joueurs béninois ont débuté l’année 2019 par une victoire face au Togo (2-1) lors de la dernière journée des qualifications pour la CAN 2019. Ils en ont également terminé l’année sur une autre victoire mais cette fois-ci, face à la Mauritanie (1-0) match comptant pour de la deuxième journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2021.