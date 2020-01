Bénin – 11ème édition de Wémèxwé: le préfet Joachim Apithy préoccupé par son bon déroulement

La 11ème édition de la fête identitaire des « Wémènou » dénommée « Wémèxwé » aura lieu cette année, du 22 au 26 Janvier 2020, sur le site du Collège d’enseignement général 2 de Bonou. A quelques heures du lancement officiel des manifestations, le préfet du département de l’Ouémé, Joachim Apithy, a effectué une descente pour s’assurer du bon déroulement des préparatifs.

La fête du Wémèxwé est le festival qui célèbre chaque année les retrouvailles des ressortissants de la vallée de l’Ouémé, une région située au sud-est du Bénin. A quelques heures des manifestations officielles, entrant dans le cadre des festivités, le préfet du département de l’Ouémé, Joachim Apithy, accompagné des directeurs départementaux, s’est rendu lundi sur le site du Collège d’enseignement général 2 de Bonou. C’est le lieu retenu par le comité d’organisation de la 11ème édition de cette fête identitaire. Cette descente de l’autorité préfectorale vise à s’informer des dispositions pratiques prises pour un bon déroulement des manifestations. Après être informé du niveau des préparatifs, le préfet a invité les populations à faire massivement le déplacement de Bonou. il a ensuite promis de donner des instructions pour que les déviations proposées soient effectives pour la fluidité de la circulation et la sécurité des personnes et des biens.

Rappelons qu’après les 7 premières éditions qui ont connu un grand succès, les « Wémènou » n’ont pu organiser en 2017 la huitième édition de Wémèxwé. En effet, une décision de justice a interdit les festivités et renvoyé dos à dos la coordination générale dirigée par Antoine Bonou et des dissidents. Prévue normalement pour être célébrée le samedi 14 et le dimanche 15 janvier 2017, la fête identitaire (wémèxwe) a été suspendue jusqu’à nouvel ordre par le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo. A l’origine, la mésentente entre les deux camps des organisateurs, la coordination générale et la branche des dissidents de wémèxwé qui s’entre-déchirent autour du pagne choisi pour les festivités. A l’origine de cette division interne, plusieurs causes. Les dissidents reprochent notamment au comité d’organisation de ne pas faire le bilan des festivités à la fin de chaque édition. Ils dénoncent également la surenchère qui se fait autour du pagne choisi chaque année. Heureuse que, grâce à la médiation des uns et des autres, cette rencontre des wémènou s’est poursuivie les années qui ont suivi.