Bénin: 11 marchés urbains et régionaux bientôt construits dans les villes du pays

Le ministre du cadre de vie et du développement José Tonato a procédé à la signature du contrat de construction de 11 marchés urbains et régionaux. Cette cérémonie de signature a eu lieu mercredi 08 janvier 2020 dans les locaux dudit ministère.

Le projet de construction de 20 marchés urbains et régionaux est entré dans sa phase active. Après la signature du lot 1 comportant 9 marchés, c’est au tour des lots 2 et 3 regroupant 11 marchés, de connaître leur démarrage. Pour le ministre Tonato, la réalisation de ce projet est important pour le gouvernement d’autant plus que cela symbolise l’économie locale, le poumon du développement à la base. Les 11 marchés des lots 2 et 3 sont répartis comme suit:

lot 2 : Ouando et Ahouangbo à Porto-Novo, Cococodji à Abomey Calavi, Guéma à Parakou, Houndjro à Abomey et Djougou.

lot 3 : Pahou dans la commune de Ouidah, Azovè, Houégbo, Natitingou et Glazoué.

D’un coût global estimé à plus de 50 milliards de FCFA, les travaux de construction des 11 marchés seront effectués sur une durée de 15 mois. Il faut préciser que cette cérémonie a connu la présence des représentants des entreprises adjudicataires, les maires des communes concernées et du préfet du département de l’Atlantique.