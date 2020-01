Send an email

Barça vs Grenade : première victoire pour Quique Setién

Le Barça a assuré l’essentiel face à Grenade (1-0) ce soir en 20è journée de Liga. Lionel Messi a marqué l’unique but de la rencontre offrant ainsi à Quique Setién sa première victoire sur le banc blaugrana.

Pour le premier match de Quique Setién sur le banc des Blaugranas, le Barça n’a pas raté le coach. Les catalans se sont offert une petite victoire face à Grenade. Dominateurs, les catalans ont cependant dû attendre la 76è minute pour débloquer la situation. Après une récupération de Riqui Puig, entré en jeu quelques minutes plus tôt, Busquet décalait pour Messi. S’en est suivie une belle combinaison avec Griezmann, puis Vidal, auteur d’une talonnade, et l’Argentin finissait tranquillement d’un plat du pied dans la surface (1-0, 76e). La Pulga très inspirée, était tout proche de s’offrir un doublé (79è) mais le portier adverse veillait au grain. Les derniers soubresauts des uns et des autres seront sans conséquence sur le score qui est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Le Barça remporte donc son pari et reprend la tête du classement mais bien talonné par le Real Madrid qui a disposé de Séville (2-1) samedi.