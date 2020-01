Barça : Messi s’attaque à deux coéquipiers après le départ d’Ernesto Valverde

Send an email

Quelques minutes après l’annonce du licenciement d’Ernesto Valverde par le Barça, plusieurs joueurs du club ont « liké » la nouvelle sur les réseaux sociaux. Un geste qui a déplu fortement à Lionel Messi qui n’a pas hésité à recadrer sèchement ces derniers.

Depuis lundi, Ernesto Valverde n’est plus entraîneur du Barça. Le technicien espagnol, très critiqué pour ses choix tactiques et son style de jeu fade, a été remercié par ses dirigeants qui ont décidé de se séparer de lui après la défaite cuisante du Barça face à l’Atletico Madrid (2-3) en Super Coupe d’Espagne. Quelques heures après le limogeage de l’Espagnol, plusieurs joueurs du club ont saisi les réseaux sociaux pour exprimer leurs réactions. Selon Don Ballon, deux d’entre eux auraient critiqué sévèrement l’ancien coach d’Athletic Bilbau et auraient attiré la colère de Lionel Messi.

Ces deux joueurs seraient le milieu de terrain brésilien, Arhur Melo, et l’espagnol, Riqui Puig. Messi aurait notamment répondu au Brésilien en lui rappelant que Valverde lui avait beaucoup appris la saison dernière, qu’il lui avait même fait confiance et avait participé à sa bonne intégration au Barça.

Mis aux oubliettes sous l’ère Valverde, Riqui Puig pourrait être le grand bénéficiaire de ce changement de nom à la tête du Barça. Grand espoir du club, le jeune joueur espagnol a été très peu utilisé sous la direction de Valverde. Avec l’arrivée de Quique Setién, le milieu de terrain a retrouvé la lumière du jour. Il a même été intégré à l’entrainement pour la première sélection de l’actuel coach du Barça.