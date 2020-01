Barça : Luiz Suarez se prononce sur le licenciement d’Ernesto Valverde

Pluie de réactions en catalogne au lendemain du limogeage de l’entraîneur du Barça, Ernesto Valverde, et son remplacement par Quique Setién. Après les dirigeants Blaugranas et Lionel Messi, Luiz Suarez s’est aussi prononcé sur le licenciement du technicien espagnol.

Sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2020, Ernesto Valverde a été limogé lundi. Les dirigeants Blaugranas ont en effet annoncé le licenciement du technicien espagnol et son remplacement par l’ancien coach du Real Bétis, Quique Setién. Débarqué au Barça en 2017, l’Espagnol fait les frais de la prestation en dent de scie des catalans depuis le début de la saison.

Son limogeage a provoqué un tollé en Espagne et les réactions affluent de partout même dans le vestiaire du Barça. Très proche du coach espagnol et cadre incontournable du Barça, Luiz Suarez s’est aussi prononcé sur le départ de son entraîneur. « Merci beaucoup, Monsieur, pour tous les moments que nous avons vécus en tant que professionnels. Je garde tout le positif que tu m’as apporté et le grand être humain que vous êtes. Merci à vous et à tout votre staff pour votre professionnalisme. Je vous souhaite bonne chance pour tout ce qui arrivera à l’avenir ! », a réagi l’Uruguayen sur Twitter.