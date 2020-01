Barça : les premiers mots de Quique Setién après sa nomination

Nouvel entraîneur du Barça, Quique Setién a confié, ce matin à la presse espagnole, ce qui sera son grand objectif pour les deux prochaines années à la tête des Blaugranas.

Ancien milieu de terrain de l’Atletico Madrid, Quique Setién est le nouvel entraîneur du Barça. L’Espagnol a signé hier avec les dirigeants barcelonais un contrat de deux ans et demi avec effet immédiat. Adepte du beau jeu et grand disciple de Yoann Cruyff, l’ancien coach du Real Bétis aura pour principale mission, de redonner confiance à cette équipe catalane en plein doute.

Présenté ce mardi aux supporteurs du club, Quique Setién a dévoilé les grandes lignes de ce qui seront les priorités de son mandat.«Tout va très vite. Hier, j’étais dans mon village et je me promenais avec mes vaches, aujourd’hui je suis au Barça et j’entraîne les meilleurs joueurs du monde. Mon objectif est de gagner tout ce qui est possible de gagner. Il n’y a pas d’autre chemin que celui de s’améliorer chaque année et de remporter le plus de titres possibles, et aussi de bien jouer. Le meilleur chemin vers la victoire est de bien jouer», a-t-il confié aux médias espagnols.

Ancien milieu de terrain de Racing de Santander, passé notamment par l’Atletico Madrid, Quique a entraîné le CD Lugo, Las Palmas et tout récemment le Real Bétis. Avec son style basé sur le jeu offensif et le touché du ballon, l’Espagnol tentera de faire revivre le « Tiki Taka » qui a fait jadis la gloire du Barça et donnera aux catalans, pourquoi pas, le trophée de la Ligue des champions qui leur échappe depuis 2015.