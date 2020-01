Barça: les dessous de la rencontre entre Xavi Hernandez et les dirigeants du club

Les jours du coach espagnol Ernesto Valverde semblent désormais être comptés à la tête du FC Barcelone après la déroute des catalans face à l’Atlético de Madrid en 1/2 finale de la Supercoupe d’Espagne (3-2) jeudi 9 janvier 2020. Une ancienne gloire du club est pressentie pour le remplacer.

Le conseil administratif du Barça a annoncé une réunion pour le lundi prochain juste après la défaite du club en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Mais avant cette date, les dirigeants du Barça s’activent dans l’ombre pour opérer une alternance à la tête du club. Éric Abidal et Oscar Grau se seraient rendu au Qatar le vendredi pour rencontrer l’ancien du club et coach d’Al Sadd, Xavi Hernandez. Selon les informations rapportées par Marca et l’AS ce samedi, les dirigeants du Barça ont proposé à Xavi de prendre la tête du club dès cette saison et continuer l’exercice en cours. Ils lui ont également proposé deux années de plus à la tête du club catalan.