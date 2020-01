Barça : l’émouvante confidence de Ronaldinho sur Lionel Messi

Dans une interview publiée dans le numéro de janvier du magazine ‘ Panenka ’, Ronaldino est revenu sur son passé glorieux où il faisait les beaux jours du FC Barcelone. Le Brésilien en a profité pour tresser des louanges à Lionel Messi dont il a été l’un des témoins de son éclosion.

Ancienne gloire du Brésil, Ronaldinho a été un des précurseurs de la domination du Barça sous l’ère Guardiola. Avec ses dribbles déroutants et son sens aiguisé devant le but, le Brésilien avait notamment permis aux Blaugranas de remporter la Ligue des champions en 2006 mettant ainsi fin à une disette vielle de 14 ans. Un parcours formidable dont El gaucho se dit « fier » mais ne veut pas entendre qu’il a changé à lui tout seul, l’histoire du Barça. « Ce n’est pas moi, mais un groupe de joueurs qui traversait une grande période », a-t-il confié au magazine ‘’Panenka’’. Ronaldinho rappelle qu’au FC Barcelone, « tout a été très beau » depuis le premier jour, depuis le premier match. « C’est encore plus que spéciale », a-t-il indiqué.

Messi a tout, il n’a besoin de rien

Le joueur s’est également prononcé sur le cas de Lionel Messi dont il a été un coéquipier et un ami proche. Le champion du monde 2002 se rappelle d’ailleurs que l’on parlait déjà d’un petit qui sortait du lot lorsqu’il est arrivé en Catalogne. « Après, nous sommes devenus amis, nous avons commencé à jouer ensemble et nous nous entendions très bien. Lui est arrivé et était déjà différent des autres, et nous avons parlé à Rijkaard pour qu’il vienne s’entraîner avec nous. Tout est allé très vite. J’ai eu la chance de lui faire la passe décisive sur son tout premier but. Avec le temps, c’est beau de voir quelqu’un commencer avant de conquérir le monde », a confié Ronaldinho qui ajoute que l’Argentin ne lui a rien appris de particulier. « Nous avons toujours été amis, nous avons appris des choses du quotidien, lui m’apprenait l’espagnol, moi le portugais, mais avec le ballon nous nous comprenions à la perfection. Je garderai en tête la personne calme et tranquille qu’il est. C’est une chose que j’adore chez lui, il n’entre jamais dans des problèmes. il est toujours avec sa famille et avec ses proches ».

À la question de savoir laquelle de ses qualités, la Pulga pourrait copier chez lui, Ronaldinho a simplement répondu : « Leo a tout, il n’a besoin de rien venant de moi ».