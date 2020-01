Barça : le message d’adieu de Gerard Piqué à Ernesto Valverde

Send an email

A la suite de ses collègues du FC Barcelone, Gérard Piqué a aussi rendu un vibrant hommage à son ancien coach, Ernesto Valverde, viré lundi de son poste d’entraîneur des Blaugranas. Dans un post sur son compte Twitter, le joueur catalan a salué le travail abattu par le technicien espagnol à la tête du Barça.

Sur la sellette depuis la retentissante défaite du Barça face à l’Atletico Madrid en Super Coupe d’Espagne, Ernesto Valverde a vu hier lundi son aventure avec les Blaugranas s’achever. Le technicien espagnol a été remercié par ses patrons au terme d’un long feuilleton entamé dimanche et qui a pris fin dans la nuit d’hier. Tôt ce matin, le désormais ex-entraîneur du Barça s’est rendu au centre d’entrainement du club pour faire ses adieux aux joueurs.

Quelques heures plus tard, Gérard Piqué a tenu à rendre publiquement hommage à son ancien coach. Dans un message posté sur son compte Twitter, le défenseur catalan a salué la tâche accomplie par le technicien espagnol à la tête des Blaugranas. « Tu quittes la meilleure équipe et tu gagnes deux championnats en deux ans. C’était un honneur de travailler sous vos ordres et j’espère que vous vous en sortirez bien. C’est toujours un plaisir de rencontrer des gens comme vous dans la vie. Je t’embrasse », a écrit Piqué.