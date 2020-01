Barça : Ernesto Valverde limogé, son remplaçant trouvé

La réunion tenue ce lundi par la direction du FC Barcelone a scellé l’avenir d’Ernesto Valverde sur le banc des Blaugrana. Le coach catalan a été remercié par ses patrons. Pour son remplacement, le nom de l’ancien entraîneur du Real Betis Balompié est annoncé avec insistance.

Grosse traction du côté du Barça ce lundi. Alors que la presse espagnole est unanime sur le départ d’Ernesto Valverde à la tête des Blaugrana, son possible successeur serait déjà trouvé. Selon AS, c’est l’ancien coach du Real Betis Balompié Quique Setién qui est pressenti pour occuper le fauteuil de l’Espagnol. Sans club depuis son départ du club espagnol, le quart de finaliste de la coupe du monde 1986 est favori devant l’ancien coach de Tottenham Mauricio Pochettino et de Xavi Pimienta (entraîneur de la réserve du Barça). Le premier a été écarté à cause de son passé d’entraîneur de l’Espanyol (rival du Barça) et le second pour son manque d’expérience (Xavi Pimienta n’a jamais coaché une équipe professionnelle).

