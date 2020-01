Barça : après le Ballon d’or, Lionel Messi en course pour ce sacre

Vainqueur du Ballon d’or France Football 2019 portant son total à 6 dans cette catégorie, Lionel Messi vise déjà un nouveau sacre. La superstar argentine est nominée aux Laureus World Sports Awards qui récompensent le meilleur sportif de l’année.

L’année 2020 a à peine démarré que plusieurs distinctions tendent déjà le bras à Lionel Messi. Ce mercredi, le capitaine du Barça a été nominé pour le titre très convoité de meilleur sportif de l’année des Laureus World Sports Awards. L’Argentin est nominé aux côtés du golfeur Tiger Woods, de la star du tennis Rafael Nadal et du champion de Formule 1 Lewis Hamilton. Après les échecs contre la superstar de l’athlétisme Usain Bolt (2010 et 2013), les tennismen Nadal ( 2011) et Novak Djokovic ( 2012 et 2016), le sextuple Ballon d’or tentera de décrocher ce trophée qui a toujours échappé aux footballeurs.

Les nominés aux Laureus World Sports Awards Sportsman of the Year

Lewis Hamilton (Grande-Bretagne) – Formule 1

Eliud Kipchoge (Kenya) – Athlétisme

Marc Marquez (Espagne) – Motocyclisme

Lionel Messi (Argentine) – Football

Rafael Nadal (Espagne) – Tennis

Tiger Woods (USA) – Golf