Barça : Antoine Griezmann « crève » les yeux de Quique Setién à l’entrainement (vidéo)

Nouvel entraineur du Barça, Quique Setién a effectué sa première séance d’entrainement mardi. Une prise de contact au cours de laquelle le français Antoine Griezmann s’est signalé avec un joli but.

Porté à la tête du Barça en remplacement d’Ernesto Valverde, Quique Setién a eu mardi sa première séance de travail avec son équipe. Adepte du beau jeu et grand disciple de l’emblématique Yoann Cruyff, l’ancien coach de Real Bétis aura la lourde tâche d’imprimer à cette équipe barcelonaise en plein doute, son style de jeu chatoyant qui a beaucoup pesé dans sa nomination.

Et il faut dire que le désormais coach du Barça s’y attelle bien. Pour cette première séance d’entrainement, plusieurs de ses joueurs se sont fait signaler. C’est le cas d’Antoine Griezmann qui a réalisé un geste splendide pour marquer un but sous les yeux ébahis de son entraîneur. En l’absence de Luiz Suarez, le Français devrait enchaîner les matchs et être indiscutable sous les ordres de Quique Setién.