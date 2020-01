Send an email

Ballon d’Or: Sadio Mané et Macky Sall se rencontrent loin des regards sénégalais

Loin du regard du reste des sénégalais, Sadio Mané va présenter son sacre du meilleur joueur de l’année au Président Macky Sall à Londres.

Autrefois reporté pour des raisons liées au calendrier, Sadio Mané va finalement présenter son Ballon d’Or au Président de son pays, Macky Sall. Mais, ce ne serait pas à Dakar, comme annoncé auparavant, mais plutôt à Londres, en marge du sommet Grande-Bretagne-Afrique auquel Macky Sall prendra part à partir du dimanche 19 janvier 2020. Une cérémonie sera organisée pour la circonstance pour honorer l’attaquant sénégalais.

En course avec Mohamed Salah et Ryad Mharez, Sadio Mané a réussi à damer le pion à ses concurrents et a été élu meilleur joueur africain de l’année 2019 par la Confédération Africaine de Football, le lundi 7 janvier 2020. Un trophée qu’aucun joueur sénégalais n’a pu remporter depuis 2002 après celui de El Hadji Diouf.