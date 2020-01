Ballon d’or France Football: relégué à la 4ème place, Sadio Mané brise enfin le silence

Malgré sa brillante saison, Sadio Mané n’a pas pu succéder au croate Luka Modric pour le Ballon d’Or France Football 2019. Pire, le fils de Banbali ne figure pas dans le Top 3 du classement. Sacré meilleur joueur africain de l’année 2019, le footballeur sénégalais s’est enfin exprimé sur la 4ème place qu’il a obtenue.

Mieux vaut tard que jamais. Au lendemain du ballon d’or France Football, les amoureux du cuir rond ont crié au scandale à cause de la 4ème place accordée au sénégalais Sadio Mané. Sacré ballon d’or africain, le joueur prend le contre-pied parfait et a exprimé sa satisfaction. « Je suis très fier et heureux d’être nommé quatrième. Je veux aller de l’avant et pourquoi pas être numéro un dans le futur. Je ferai tout mon possible pour gagner la Ligue des champions et la Premier League avec Liverpool et nous verrons ce qui se passera », a-t-il déclaré ans une interview accordée au site officiel de Liverpool. Et d’ajouter: « Cela signifie que nous sommes une grande équipe avec de grands joueurs et une grande qualité. Les gars ont encore beaucoup à montrer et j’espère que nous pourrons le montrer cette saison ».

Pour rappel, Liverpool s’est valablement représenté dans le top 10 du ballon d’or France Football avec 4 joueurs dont le Sénégalais, Sadio Mané, l’égyptien, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk et Alisson Becker.