Ballon d’Or africain 2019: Sadio Mané vainqueur, Eto’o lance une pique à Mahrez et Salah

Samuel Eto’o a félicité le footballeur sénégalais Sadio Mané , mardi 07 janvier 2020 après son sacre au d’or africain. Il a profité de l’occasion pour tacler Mahrez et Salah pour leur absence.

Sadio Mané a décroché mardi soir sa première distinction individuelle majeure, le Ballon d’Or africain de l’année 2019. Alors qu’il était maître de cérémonie, Samuel Eto’o en a profité pour glisser un tacle aux perdants en donnant l’exemple de Sadio Mané qui reste fair-play quoi qu’il arrive. «C’est bien mérité mon jeune frère et je voudrais te dire une chose : j’aime le champion que tu es parce que tu sais perdre. Merci d’être venu l’année dernière à Dakar et d’être venu aujourd’hui en Egypte», a laissé entendre Samuel Eto’o, la légende camerounaise. Une réaction subtile qui, visiblement répond à l’absence de Mahrez et Salah.

Vainqueur de la Ligue des champions au printemps avec Liverpool, Supercoupe d’Europe, Mondial des clubs puis finaliste de la Coupe d’Afrique avec le Sénégal, l’ailier des Reds a par ailleurs été élu joueur de l’année 2019 par le magazine sportif français So Foot. Cette combinaison d’un palmarès plus que solide sur l’année civile et de performances individuelles (34 buts et 12 passes décisives) lui ont donc permis de devancer la machine à stats qu’est Salah, ainsi que le champion d’Afrique algérien, Mahrez.