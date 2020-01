Ballon d’or africain 2019 : Riyad Mahrez réagit au sacre de Sadio Mané

Supplanté par Mohamed Salah en 2018, Sadio Mané a bien pris sa revanche. Le Sénégalais a été couronné meilleur joueur de l’année lors de la cérémonie des CAF Awards qui s’est tenue hier mardi à Hurghada en Égypte. L’ailier des Reds de Liverpool a devancé Riyad Mahrez et Mohamed Salah et décroche ainsi son premier Ballon d’or du continent. Une fierté pour ce joueur qui a pratiquement tout gagné au cours de la saison 2018-2019.

Absent des CAF Awards à cause de la demi-finale de la League Cup qui a opposé son équipe de Manchester City à Manchester United où notamment il a marqué un but (3-1), Riyad Mahrez a félicité Sadio Mané pour son sacre avant de présenter ses excuses aux responsables de la CAF pour ce contretemps indépendant de sa volonté.« Félicitations à Sadio pour son trophée bien mérité et désolé de ne pas pouvoir venir mais j’ai dû commencer à marquer pour le trophée 2020 à l’année prochaine inch’Allah #CAFAwards2019 », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Congratulations to Sadio for his trophy well deserved 🙏🏼 and sorry I couldn't come but I had to start scoring for the 2020 trophy 😘😂 see you next year inch'Allah 🇩🇿 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/AdomL38DoE

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) January 7, 2020