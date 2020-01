Ballon d’or africain 2019 : la réaction de Sadio Mané après son couronnement

Send an email

Grand favori pour le titre, Sadio Mané a été couronné meilleur joueur de l’année lors de la cérémonie des CAF Awards tenu ce mardi soir à Hurghada en Égypte. L’attaquant de Liverpool devient ainsi le deuxième sénégalais à remporter ce sacre après El Hadj Diouf en 2002.

Sans surprise, c’est Sadio Mané qui a été désigné vainqueur du Ballon d’or 2019. Une première pour le sénégalais qui succède ainsi à Mohamed Salah, vainqueur de la dernière édition. Après avoir reçu son trophée, l’attaquant de Liverpool a lâché quelques mots à la presse.« L’année dernière, à Dakar, j’avais promis aux Sénégalais que je remporterais ce titre. Je me suis battu et on l’a fait ensemble. J’aimerais remercier tout le peuple sénégalais, mais aussi le peuple égyptien qui m’a beaucoup soutenu ainsi que mon club, Liverpool », a déclaré le Sénégalais très fier d’avoir reçu ce prix.