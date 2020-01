Ballon d’or africain 2019 : « je suis déçu…. », Sadio Mané

Sacré Ballon d’or africain 2019 lors de la grande cérémonie des CAF Awards tenue mardi à Hurghada en Egypte, Sadio Mané n’a pu rallier Sénégal pour fêter son titre avec ses millions de fans. Une situation regrettable selon le joueur qui a tenu à s’excuser.

Sadio Mané a été sacré meilleur jouer de l’année lors des CAF Awards qui s’est tenus mardi en Egypte. Le Sénégalais surclasse l’Egyptien Mohamed Salah et l’Algérien Riyad Mahrez pour décrocher son premier titre dans cette catégorie. Une récompense méritée pour ce joueur exceptionnel qui a pratiquement tout gagné en club et en sélection durant la saison 2018-2019.

A lire aussi : Ballon d’or africain 2019 : Riyad Mahrez réagit au sacre de Sadio Mané

Attendu au Sénégal par des millions de fans pour fêter le titre avec les siens, Sadio Mané s’était envolé pour l’Angleterre. La raison de ce brusque de calendrier: le match de Premier League entre Liverpool et Tottenham prévu pour ce weekend.Une situation que regrette le joueur qui a tenu à s’excuser auprès de ses fans. «J’avais l’intention de m’envoler pour le Sénégal pour remercier les gens de mon pays et les reconnaître pour tout ce qu’ils m’ont donné pendant mon voyage, mais malheureusement nous n’avons pas pu faire la visite », a déclaré le numéro 10 des Lions de la Téranga dans un message publié sur le site web de son club. «Nous avons un grand match contre Tottenham ce week-end sur lequel je dois me concentrer et être prêt, mais il est vrai que je suis déçu de ne pas avoir pu rentrer chez moi pour vous remercier en raison de problèmes hors de notre contrôle », a-t-il ajouté.

A lire aussi : Mercato: Moise Adilehou file en Turquie

Cependant, le joueur promet revenir très bientôt au pays pour célébrer dignement son titre avec ses fans. « Je reviendrai au Sénégal dès que possible parce que c’est quelque chose de très important pour moi. Je n’oublierai jamais ce que tout le monde a fait pour moi, tous ceux qui ont cru en moi et tous ceux qui m’ont donné la chance de jouer au football » a indiqué l’enfant de Bambali.