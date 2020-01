Ballon d’Or Africain 2019: Didier Drogba réagit enfin au sacre de Sadio Mané

La légende du football ivoirien, Didier Drogba n’est pas restée insensible au sacre de Sadio Mané. Tout comme les grandes gloires africaines qui ont encensé le nouveau roi d’Afrique, l’ancien joueur de Chelsea s’est également prêté à l’exercice. Dans une publication sur son compte Tweeter, il a adressé ses félicitations au joueur de Liverpool. « Félicitations à Sadio, symbole du renouveau du football Sénégalais », a indiqué l’ivoirien sur son compte Twitter.

To the New King Of Africa @sadiomaneofficiel @caf_online

Félicitations à Sadio, symbole du renouveau du football Sénégalais @footballsenegal 🇸🇳 🇸🇳 🇸🇳 pic.twitter.com/VqIa74fluN

— Didier Drogba (@didierdrogba) January 8, 2020