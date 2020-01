Ballon d’Or Africain 2019: des détails sur les votes de Drogba, Eto’o, Yaya, Kanu…

Send an email

Après la cérémonie de distinction des CAF Awards qui a eu lieu mardi 07 janvier 2020 à Hurghada en Égypte, les détails des votes qui ont conduit Sadio Mané à être couronné Meilleur joueur africain de l’année, ont été dévoilés.

On en sait désormais un peu plus sur les votes des légendes africaines. En effet, la désignation du meilleur joueur africain fait intervenir le vote de plusieurs acteurs du football comme les sélectionneurs, les capitaines, des journalistes triés sur le volet mais aussi une liste restreinte des légendes africaines.

Pour cette édition, la légende camerounaise Samuel Eto’o a voté dans l’ordre de 5 points à 1, André Onana, Sadio Mané, Mahrez, Salah et Kaidou Koulibaly. Le nigérian Nwankwo Kanu a de son côté opté pour Mané, Mahrez, Aubameyang, Salah, Ighalo, dans le même ordre que son prédécesseur. Quant à l’ivoirien Didier Drogba, il a voté pour Sadio Mané, Mohamed Salah et Riyad Mahrez, avec respectivement 5, 4 et 3 points.